Quagliarella: “Qualcuno dei titolari non sta andando bene, ma non…”

Fabio Quagliarella, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Il Milan fa certe partite e quando lo vedi giocare dici: 'Cavolo che spettacolo', come in Champions con il Psg. Forse rispetto al passato ha una panchina meno importante, da fuori ho questa sensazione. Prima avevi Ibra, anche se magari non giocava. E poi qualcuno dei titolari non sta andando bene, è palese. Ma non diciamo a novembre che è tagliato fuori..."

IlMilandi Stefano Pioli se la vedrà domani sera alle ore 20:45 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel match valevole per la 13a giornata di Serie A. Sarà una partita importante per Reijnders e compagni, che vorranno riscattare le ultime gare non proprio entusiasmanti.

