Quagliarella: “Depay al Milan più giusto, è abituato alle big. Su Zirkzee…”

“Secondo me Depay è quello che ha più esperienza, che è abituato a giocare in determinate squadre, fare campionati importanti, assumersi responsabilità… Quando indossi la maglia del Milan non è facile giocare a San Siro, ma molto molto difficile. Anche Zirkzee è un gran bel giocatore, però è più una seconda punta secondo me che una prima punta o rifinitore”.