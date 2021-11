Milan, bisogna sfruttare bene le prossime quattro partite

I rossoneri oggi saranno impegnati nella gara contro il Sassuolo. Occhio anche al risultato del big match tra Spalletti e Sarri

Redazione Il Milanista

Il Milan oggi affronterà il Sassuolo in casa a San Siro, la formazione rossonera sarà chiamata a replicare l'ottima prestazione di Madrid. I diavoli vogliono portare a casa i tre punti per allontanare le offensive dei cugini nerazzurri che insidiano la vetta della classifica. I nerazzurri hanno battuto nella serata di ieri il Venezia, con il risultato di 2-0, grazie alle reti dell' ex Calhanoglu e del solito Lautaro.

Questa sera inoltre si giocherà il big match fra il Napoli e la squadra di Sarri, partita molto complicata per i partenopei, che potrebbero concedere punti ai rossoneri. La sfida con il Sassuolo apre una sfilza di quattro partite (Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese) che il Milan deve sfruttare al meglio per stabilizzarsi in vetta. Il 19 dicembre a San Siro, si giocherà il big match valido per la corsa scudetto, tra i rossoneri ed il Napoli. In questo periodo gli azzurri dovranno affrontare avversari sulla carta molto più complicati, come Lazio ed Atalanta.

Il Napoli dovrà stare attento al capocannoniere di questa Serie A, Ciro Immobile a quota 11 goal. Il capitano biancoceleste è reduce da stagioni straordinarie. Con la rete segnata all' Atalanta nell'undicesimo turno di campionato, Immobile è diventato il calciatore più prolifico nella storia della Lazio. 162 goal, superando anche colossi del calibro di Silvio Piola. L'attaccante Campione d'Europa nel 2021 con gli azzurri ha vinto la Scarpa d'Oro nel 2020 (superando anche macchine da goal come Lewandoski, Messi e Ronaldo). Da quando è approdato a Roma, sta mostrando tutte le sue qualità, è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo ed essere decisivo fronte alla porta. L'attaccante è in grado di sfruttare la profondità ed è implacabile in area di rigore, dove oltre ad avere un grande fiuto del goal fornisce anche splendidi assist ai compagni.