Milan, promessa rispettata: Colombo in prestito secco al Monza

L'attaccante classe 2002 ha lasciato temporaneamente il Milaned è andato in prestito al Monza, per trovare più continuità in questa stagione

Ieri il Milan ha vinto 2-1 contro la Roma all'Olimpico. Ma oltre al successo nel big match contro i giallorossi, ieri è stato anche l'ultimo giorno di calciomercato. Il club ha accolto Luka Jovice ha salutato Lorenzo Colombo.

Il classe 2002 infatti aveva ricevuto la promessa di partire in prestito per avere maggiore continuità e così è stato. L'attaccante sarà un giocatore del Monza per questa stagione, dove vuole imporsi in Serie A dopo la buona annata a Lecce.

Il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all'AC Monza. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto con Colombo fino al 30 giugno 2028. Il Club rossonero augura a Lorenzo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".

