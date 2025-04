Milan, il programma del Settore Giovanile in questo weekend

Domani la squadra di Conceicao affronterà il Venezia. Ma nel weekend ci saranno anche gli impegni del Settore Giovanile. Il sito ufficiale del Milan ne ha fatto un quadro completo. I dettagli: "Ultimo weekend di aprile ricco di impegni ufficiali per il Settore Giovanile rossonero, che torna protagonista con diverse squadre in campo negli ultimi match stagionali. Considerando che sabato 26 non si giocherà per lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, vediamo chi scenderà in campo: la Primavera va in trasferta a Roma lunedì con la Lazio per restare agganciata alla zona Playoff, sfide esterne anche per l'Under 17 Femminile contro il Genoa e per Under 15 Femminile e Under 18 entrambe contro l'Hellas Verona. In casa, invece, Under 14 Femminile e Under 16, quest'ultima impegnata negli Ottavi di Finale Playoff contro l'Inter.