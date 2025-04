Di Francesco: “Abbiamo voglia di ottenere un grande risultato”

Il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della sfida al Milan di domenica alle ore 12.30...

Vai nel canale Telegram del Milanista > In conferenza stampa ha parlato poco fa il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco che ha detto: “Se ho dubbi di formazione? Un paio, non vi posso dire dove. Sono sereno quando li ho. Vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un risultato importante".