Milan News – Pazza idea di mercato: “Colpo a sorpresa dalla Juventus!”

Il calciomercato è un argomento sempre centralissimo tra le news e le indiscrezioni che riguardano il Milan. Il club rossonero, come ben sappiamo, sta preparando il terreno a una nuova rivoluzione, che passerà dalla scelta di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore, ma anche dal prossimo mercato estivo. Per quanto riguarda il fronte DS, Giorgio Furlani non ha ancora sciolto le riserve. Ma stando a quanto ci risulta, in questo momento la candidatura di Igli Tare starebbe nuovamente perdendo posizioni in favore di quella di Tony D'Amico. Il dirigente dell'Atalanta infatti sarebbe la prima scelta dell'amministratore delegato del Milan.