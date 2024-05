Milan, il programma del Settore Giovanile in questo weekend

Domani i rossoneri sfideranno il Cagliari a San Siro. Ma oltre alla Prima Squadra, ci saranno anche gli impegni del Settore Giovanile. Il sito ufficiale del Milanha riepilogato il programma. I dettagli: "Maggio, nei campionati giovanili, è il mese dei primi verdetti. E il fine settimana in arrivo porterà diversi appuntamenti cruciali per le squadre rossonere. In copertina c'è il ritorno in campo di Under 16 e Under 15, attese dall'andata degli Ottavi di finale nazionali. Sia la squadra di Baldo che quella di Bertuzzo saranno impegnate in trasferta, con la possibilità del ritorno casalingo una settimana dopo. Continua la fase interregionale di U17 e U15 femminili - come dell'U14 - mentre per Primaverae Under 18 sono in arrivo due impegni casalinghi fondamentali per le rispettive corse Playoff.