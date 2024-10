Procura Milano, iniziati oggi i colloqui: sentito per primo Inzaghi

Questo quanto riportato da ANSA : “Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti. Ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito”.

Sentito per i biglietti della finale di Champions: “In particolare, su un’intercettazione agli atti con Marco Ferdico, al vertice degli ultrà interisti, in cui quest’ultimo lo sollecitava a intervenire nei confronti del presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul del 2023”.