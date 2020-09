Probabili Formazioni – Pioli potrebbe far riposare Calhanoglu. Al suo posto Diaz?

MILANO – Domani sera il Milan affronterà il Bodo/Glimt, per il terzo turno preliminare di Europa League. Pioli, per il match, dovrà a fare ancora a meno di Conti, Leao, Musacchio e Romagnoli, tutti ancora infortunati. Spazio quindi alla formazione che ha battuto lo Shamrock Rovers, ma il tecnico rossonero potrebbe dare un turno di riposo a Calhanoglu e far esordire dal primo minuto Brahim Diaz.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.