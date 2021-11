Atletico Madrid-Milan, probabili formazioni e dove vederla

La gara di Champions League tra Atletico Madrid e Milan è in programma per questa sera. Ecco dove seguire il big match.

Redazione Il Milanista

Questa sera andrà in scena il big match tra Atletico Madrid e Milan. La gara è valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League. È l’ultima occasione per gli uomini di Pioli di qualificarsi. Infatti i rossoneri occupano l’ultimo posto in classifica, ma non è ancora detta l’ultima parola. Con una serie di combinazioni, i diavoli potrebbero ancora staccare un biglietto utile per gli ottavi.

L’unica certezza è vincere sia questa sera sia nell’ultima partita contro il Liverpool. Ovviamente tutto dipenderà anche dai risultati delle altre squadre. In caso di mancata qualificazione nell’Europa che conta, i rossoneri potrebbero qualificarsi per l’Europa League. Questo è possibile se il Milan batte gli spagnoli e vince o pareggia con il Liverpool. Da parte sua il Porto deve perdere contro gli inglesi e vincere contro gli spagnoli. Il Milan potrebbe avere la meglio sull’Atletico anche nel caso in cui arrivasse a pari punti. Tuttavia tutto dipenderà dai risultati di questa sera.

La gara avrà il calcio d’inizio alle 21.00 e sarà visibile su Amazon Prime Video. Il Milan è in forte emergenza, visti i molti infortuni degli ultimi giorni. Ancora fuori sono Maignan, Plizzari e Calabria. Mister Pioli deve rinunciare anche a Tomori e Rebic. Dalla rifinitura di ieri è emerso che Ibrahimovicdovrebbe partire dalla panchina e subentrare a gara in corso. Ballottaggio tra Leao e Krunic, con quest’ultimo dato per favorito. Anche Simeone deve rinunciare a molti giocatori, come Trippier, Saponjic e Joao Felix. Non ci sarà anche lo squalificato Felipe. Gli ex interisti Vrsaljko e Kondogbia dovrebbero partire dalla panchina. Arbitro della partita è lo sloveno Vincic, con l'olandese Van Boekel al Var.

PROBABILI FORMAZIONI

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Suarez, Griezmann. All. Simeone.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Brahim Diaz; Giroud. All. Pioli.