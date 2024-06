Milan, nasce il primo Junior Camp in Messico. I dettagli

Il club rossonero continua a essere globale. La società infatti ha annunciato una nuova iniziativa in Messico. I dettagli nel comunicato ufficiale: " AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio del progetto Milan Junior Camp in Messico , segnando la prima volta che questo programma dedicato ai giovani arriva nel paese . In collaborazione con la società Forza Sport MX , il Camp offrirà a bambini e ragazzi la possibilità di avvicinarsi al calcio attraverso la filosofia Milan .

Il Junior Camp si terrà dal 5 al 17 agosto nella delegazione Álvaro Obregón del distretto federale di Las Águilas, a Città del Messico . Bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni potranno vivere un'esperienza formativa di alto livello, improntata sui valori e la metodologia di AC Milan . Sotto la guida del Tecnico Milan Giuseppe Vuono , gli allenamenti saranno strutturati secondo il Metodo Milan , volto a valorizzare le potenzialità dei partecipanti attraverso attività mirate al miglioramento personale. L'obiettivo è sviluppare abilità motorie, tecniche, tattiche e psicologiche , promuovendo al contempo valori fondamentali come il rispetto, l'armonia di gruppo, l'inclusione e la passione per lo sport .

Questo annuncio arriva mentre la squadra femminile di AC Milan è attualmente impegnata in un Post-Season Tour in Messico, che include la partecipazione al torneo Her Nations Tour con amichevoli contro il Club Rayadas de Monterrey e il Club de Fútbol Pachuca, oltre ad una serie di impegni istituzionali e di fan engagement. Questa iniziativa rappresenta un'ulteriore testimonianza dell'impegno di portare il brand Milan nel mondo e di consolidare la presenza del Club in Nord America, dove i rossoneri sono stati presenti in diverse occasioni negli ultimi anni e dove torneranno il mese prossimo con la Prima Squadra maschile per un Pre-Season Tour negli Stati Uniti. (acmilan.com)