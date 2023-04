Primavera, il Milan vince in rimonta: Torino battuto 2-1

La squadra guidata da Mister Abate è tornata a vincere, battendo i granata: dopo l'iniziale svantaggio, decisiva la doppietta di El Hilali

Dopo la sconfitta contro la Roma, la Primavera rossonera è tornata a vincere. I dettagli dal sito ufficiale del Milan: "La vittoria che ci voleva, al momento giusto. La Primavera vince la terza partita casalinga consecutiva in campionato e si rilancia nell'umore e nella classifica. Il 2-1 finale sul Torino - sancito dalla doppietta di El Hilali - è la fotografia perfetta dello spirito di questa squadra: una rimonta di cuore, di personalità ma soprattutto di gioco. Dopo l'immediato svantaggio al 4' per il rigore di Dell'Acqua, la formazione di Abate ha schiacciato i granata nella metà campo difensiva per tutto il resto della partita, pareggiando al 60' e trovando il gol vittoria su rigore al 95', sempre con Youns.

L'inizio difficile, che poteva scoraggiare chiunque, è stata invece la miccia per dare il via a una partita davvero entusiasmante dei rossoneri, sempre in proiezione offensiva, aggressivi su ogni contrasto e bravi a crederci fino all'ultimo istante, quello in cui Jordan Longhi si è conquistato il calcio di rigore che ha poi deciso la sfida. Non c'era modo migliore per avvicinarsi alle Final Four di Youth League che per il Milan inizieranno venerdì con la Semifinale alle 18.00 contro l'Hajduk Spalato. Avanti così ragazzi!

LA CRONACA

L'approccio al match è rivedibile e al 3' i rossoneri concedono un calcio di rigore agli ospiti: Njie approfitta dell'incomprensione tra Nsiala e Nava e va a terra nel contatto con il portiere. Dagli undici metri segna Dell'Acqua. Da qui inizia il monologo rossonero, che produce la prima occasione all'8', quando lo stesso Nsiala non impatta da pochi metri la punizione di El Hilali. Youns va vicino alla rete al 12' quando, servito da Bozzolan, calcia a botta sicura ma viene murato da Makadji. Sempre e solo Milan: El Hilali è protgonista in altre due azioni nel primo tempo, un rasoterra parato da Passador al 30' e un sinistro alto da pochi passi al 38', a chiude un'azione promettente nata da Stalmach.

Non cambia il copione nella ripresa, il Toro di Scurto resta sulla difensiva mentre il Milan spinge alla ricerca del pareggio, che arriva al 60' per merito di El Hilali: la percussione centrale di Sia viene chiusa in scivolata da Dembele, che anticipa anche il portiere, il pallone arriva al 10 rossonero che a porta sguarnita insacca l'1-1. Un gol che carica il Milan, e al 65' Zeroli ci prova di sinistro dal limite, palla fuori di centimetri. L'assedio finale culmina al 95' con il calcio di rigore conquistato da Longhi, che protegge palla e viene colpito dal difensore: dal dischetto El Hilali apre il piattone e spiazza Passador per il 2-1 meritato. Il fischio finale arriva sull'esultanza rossonera, finisce così!

LE DICHIARAZIONI

Ignazio Abate: "Abbiamo fatto una buonissima partita, i ragazzi non hanno perso la bussola dopo l'ingenuità iniziale. Abbiamo creato subito 4/5 palle gol nitide, siamo rientrati bene nel secondo tempo e siamo stati padroni del campo per 90'. Per fortuna è arrivato l'episodio del rigore nel finale, Youns ha tirato fuori la personalità perché non era facile calciarlo. Sono contento per la squadra perché lavora duro tutti i giorni, tutte le settimane, a volte sembriamo perderci in un bicchier d'acqua ma oggi sono arrivati tre punti meritatissimi".