La Primavera di Abate torna al successo: netto 3-0 al Cesena

“La Primavera di Mister Abate interrompe il digiuno di vittorie nel 2023 e ritrova successo e sorrisi. Al Centro Sportivo Romagna Centro di Cesena, i rossoneri ottengono tre punti di vitale importanza grazie al 3-0 inflitto ai danni dei padroni di casa. Dopo un inizio contratto - decisivo Nava in avvio a mantenere l'equilibrio - i rossoneri escono fuori alla distanza e prendono in mano le redini della gara, anche grazie all'espulsione di Polli in chiusura di primo tempo. Nella ripresa, le reti di Stalmach ed El Hilali hanno indirizzato l'andamento dell'incontro, prima del sigillo di Sia che ha chiuso i giochi”.

Ottime indicazioni

“Diverse le indicazioni positive per i ragazzi di Abate, che nel finale di partita hanno ritrovato anche la leadership di Coubis, al rientro dopo un lungo stop. Sugli scudi Lapo Nava, protagonista in avvio con il rigore parato a Polli, e Dariusz Stalmach, autore del gol del vantaggio e dell'assist per la terza rete. Impattanti anche gli ingressi dalla panchina di El Hilali e Sia ma non solo. Il successo in terra romagnola proietta così i rossoneri a quota 21 punti in classifica, e conferisce fiducia verso il prosieguo del proprio cammino. Per il Milan, il prossimo appuntamento è in programma venerdì 24 febbraio al PUMA House of Football contro la Fiorentina, e poi sarà di nuovo tempo di UEFA Youth League”.