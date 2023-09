Primavera, Fiorentina-Milan: le formazioni ufficiali dei rossoneri

E' tutto pronto al Viola Park per l'attesissima sfida tra la Fiorentina ed il Milan, nel match valevole per la quinta giornata...

E' tutto pronto al Viola Park per l'attesissima sfida tra la Fiorentina ed il Milan, nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri cercano la quinta vittoria nelle prime cinque - mentre i viola vorranno ottenere qualche punto, dato che finora hanno conquistato appena un punto. Calcio di inizio alle 13 e partita trasmessa in diretta su Sportitalia.