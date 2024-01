Primavera Milan, non si va oltre lo 0-0 contro la Roma: domenica il Cagliari

La Primavera del Milan guidata da Ignazio Abate è scesa in campo sabato mattina in trasferta contro la Roma. Il match è terminato...

La Primavera del Milan guidata da Ignazio Abate è scesa in campo sabato mattina in trasferta contro la Roma. Il match è terminato a reti bianche, ovvero con il risultato di 0-0. I giallorossi sono rimasti agganciati al terzo posto e hanno mantenuto le due lunghezze di vantaggio sui rossoneri che, invece, sono scivolati al quinto posto in virtù della vittoria della Lazio contro il Genoa che si è inserita al quarto posto.

Nel prossimo match in programma domenica 4 febbraio, il Milan sarà ospite del Cagliari alle ore 11. I sardi, al momento, si trovano all'ottavo posto in classifica, a soli quattro punti dal Milan

