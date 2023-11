Primavera, oggi la sfida tra Milan e Borussia Dortmund in Youth League

Prima del match di Champions League, come sempre ci sarà l'impegno della Primavera: alle 14:30 il Millan di Abate sfiderà la squadra tedesca

Questa sera alle 21 ci sarà l'attesa sfida di Champions League dei rossoneri. Come sempre il match sarà preceduto dal confronto tra le due formazioni giovanili in Youth League . Alle 14:30 infatti il Milan Primavera affronterà il Borussia Dortmund .

Al Puma House of Football di Milano i rossoneri avranno una chance importante contro i tedeschi. Al momento infatti la squadra di Abate è in testa al Gruppo F con 9 punti , due di vantaggio sui tedeschi .

In caso di vittoria quindi il Milan farebbe un passo importante verso il passaggio del turno . All'andata i rossoneri vinsero 2-1 in Germania , con le reti di Sia e Zeroli . L'arbitro della sfida sarà lo scozzese Dickinson .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.