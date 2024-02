Presidente Rennes: “Tutto è ancora possibile, sarà una gara speciale…”

Domani sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli se la vedrà in Francia contro il Rennes, nel match valevole...

Domani sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli se la vedrà in Francia contro il Rennes, nel match valevole per la gara di ritorno dei playoff.

Lo ha dichiarato anche il presidente del club Olivier Cloarec che è stato intervistato in esclusiva a Ouest-France .

Le parole di Cloarec, presidente del Rennes: "Vogliamo una vittoria di prestigio? No, non solo il prestigio! Tutto è ancora possibile, dovremo giocare questa partita al massimo, perché avrà anche implicazioni sul futuro. Nonostante la differenza tra le due squadre, l'impresa attesa potrebbe non essere avvenuta all'andata... Ma dobbiamo guardare avanti. Anche se il punteggio ha un po' attenuato le speranze di molte persone, sarà una serata speciale al Roazhon Park. Abbiamo ricevuto un numero molto elevato di richieste di biglietti, ma il numero è molto difficile da stimare".