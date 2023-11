Il Presidente del Porto: “Dal Milan proposte ridicole per Taremi”

Pinto Da Costa, Presidente del Porto, è tornato a parlare della trattativa con il Milan non andata a buon fine per il centravanti iraniano

Il Milansta riflettendo sulle prossime mosse di mercato e ha un obiettivo: rinforzarsi in attacco. Nella sessione estiva la dirigenza rossonera ha cercato un centravanti, per poi ripiegare su Luka Jovic.

Per diverso tempo però, il Diavolo aveva puntato Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano del Porto sembrava essere anche vicino a vestire la maglia rossonera, ma poi è rimasto in Portogallo. Pinto Da Costa, Presidente del Porto, è tornato sulla questione, in un'intervista all'emittente portoghese 'SIC'.

Le sue parole: "Dal Milan sono arrivate delle proposte ridicole di cui non abbiamo neanche parlato. Non si avvicinavano nemmeno alla clausola rescissoria. Il rinnovo di Taremi? Dobbiamo essere realisti, gli abbiamo fatto proposte da 9 milioni l'anno che non ha ancora accettato".

