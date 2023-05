Il presidente del Lens su Openda: “Se arrivano i grandi club…”

L'attaccante belga, obiettivo di mercato del Milan, è stato grande protagonista nel Lens e il presidente del club francese si è espresso così

Redazione Il Milanista

In questi ultimi impegni della stagione il Milansta provando ad assicurarsi la partecipazione alla prossima Champions League. Intanto la dirigenza rossonera sta valutando le mosse per il calciomercato estivo. Tra i nomi per il centravanti, uno dei più caldi è quello di Lois Openda.

Il Lens in questa stagione chiuderà al secondo posto la Ligue 1, tornando in Champions dopo 20 anni. E tra i grandi protagonisti della cavalcata della squadra francese è stato proprio il belga. Openda infatti ha realizzato 20 gol in 37 presenze.

Il presidente Oughourlian ieri ha parlato proprio del futuro dei suoi gioielli. Le sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport: "Se un grande club verrà per uno dei nostri giocatori, parleremo con lo staff e saremo preparati. Non abbiamo sempre il controllo su queste cose. Se arrivano le grandi squadre per i nostri calciatori o per i membri dello staff, non c’è molto che possiamo fare".