Milan, fari puntati sul gioiellino dell’ Arsenal: Massara osserva

Federic Massara sta studiando un colpo di mercato in vista della sessione invernale. Il nome in cima alla lista è Nicolas Pèpè dei Gunners

Mancano veramente pochissimi giorni ed il calciomercato di gennaio entrerà nel vivo. Il Ds Federic Massara vorrebbe regalare un colpo di caratura internazionale al tecnico rossonero Stefano Pioli. Questo innesto dovrebbe alzare di gran lunga il livello dell'organico grazie alle sue giocate ed alla sua corsa inarrestabile. Il calciatore andrebbe a ricoprire uno slot fondamentale in casa dei diavoli. Il Milan infatti vorrebbe intervenire a gennaio per ricoprire il ruolo di esterno destro d'attacco. Sulla sinistra infatti i rossoneri sono coperti da due giocatori di spessore e dal talento formidabile, ovvero Rafael Leao ed Ante Rebic.

I rumors di mercato svelano il nome di Nicolàs Pèpè. Il classe 1995, è un calciatore ivoriano ma con il passaporto francese che gioca dal 2019 in Premier League nell' Arsenal. L' esterno infatti era già stato accostato ai rossoneri quando militava ne l Lille, finché non arrivarono i Gunners che sborsarono ben 80 milioni di euro, per aggiudicarsi le prestazioni dell' attaccante.

La sua avventura all' Arsenal fino al giorno d'oggi è stata fallimentare. La dirigenza dei Gunners infatti non è soddisfatta dal rendimento del giocatore e lo lascerebbe partire volentieri a cifre ragionevoli. Pèpè potrebbe essere il profilo giusto per il reparto offensivo rossonero. Stefano Pioli lo vorrebbe già a Gennaio per dare quello sprint in più alla stagione rossonera. Il calciatore ha caratteristiche che mancano al giorno d'oggi nella corsia destra d'attacco. Si tratta di un velocissimo esterno destro dal piede mancino, abilissimo sotto porta sia dal punto di vista del goal che degli assist. Potrebbe lasciare Londra per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni euro, cifra irrisoria rispetto al talento del ragazzo. Il 26enne con la maglia dell' Arsenal ha collezionato 98 presenze condite da 25 goal e 18 assist. Tutt' altro che un pessimo score, ma la società londinese si aspettava un rendimento maggiore dal giocatore a causa dell' altissimo prezzo pagato.