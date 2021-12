Pioli Vs Spalletti, domenica può arrivare una prima volta

Domenica sera si giocherà il big match fra il Milan ed il Napoli, ma sarà anche la sfida fra Pioli e Spalletti

Domenica sera il tecnico Stefano Pioli ha la possibilità di allungare sul Napoli e far ritrovare ai propri ragazzi la vittoria, dopo il deludente pareggio contro i friulani. Contro gli azzurri sarà una gara molto difficile, entrambe le squadre infatti hanno la necessità di portare a casa il bottino pieno. Non sarà facile per Stefano Pioli, il quale dovrà fare a meno di molti interpreti, ma per fortuna ritroverà OliverGiroud. Domenica sera sarà la serata anche del ritorno al confronto tra Pioli e Spalletti che non si sfidano ormai da quasi tre anni. Sono dieci i confronti totali fra i due tecnici. Stefano Pioli in carriera non è mai riuscito a battere il suo collega, che ha collezionato 7 vittorie e 3 pareggi. Il tecnico è riuscito a fare peggio solo con Max Allegri (0 successi in 18 incontri fra i due). Due sconfitte contro Spalletti sono anche costati altrettante panchine all' emiliano, con il Parma nel 2007 e con la Lazio nel 2016.