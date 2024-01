Parla Prandelli: “L’Europa League? Ho una sensazione strana…”

L'Europa League è un torneo di primissimo livello. Le squadre non vedono l'ora di fare la differenza ed ha detto la sua anche Cesare Prandelli

"A livello di potenzialità, i rossoneri possono anche tornare in corsa per lo scudetto. Però nell’ultimo periodo hanno perso una delle loro virtù e cioè la qualità del gioco". Prandelli continua ad avere fiducia nei confronti della squadra e l'interesse è proprio quello di fare la differenza ancora sul campo.

