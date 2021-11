Milan, tutte le possibili partenze di gennaio ed i possibili scenari

Il ds Massara e Paolo Maldini studiano i colpi per rinforzare la rosa rossonera. E sfoltiscono gli esuberi chiamati in causa poche volte

Redazione Il Milanista

Il mercato di gennaio si avvicina. Ed i rossoneri stanno valutando il rendimento dei singoli calciatori, per capire chi di loro potrà contribuire e chi, invece, dovrà lasciare il club. Molti di questi calciatori, hanno trovato poco spazio e vorrebbero essere chiamati in causa. L'idea del Ds Massara non è quella di stravolgere la rosa, ma di sfoltire l'eccesso. Con lo scopo di affondare due- tre colpi mirati ed utili al tecnico rossonero. Faranno le valigie due calciatori : Andrea Conti, il quale reclama spazio ed ha un contratto in scadenza a giugno. L' altro nome è quello Samu Castillejo. Il quale non è mai riuscito a brillare ed ha ricevuto proposte dalla Liga e dal Genoa. Con il nuovo tecnico dei grifoni Shevchenko che lo reputa un rinforzo fondamentale per il mercato di gennaio.

Discorso diverso per Matteo Gabbia, in campo 59' minuti contro il Venezia e Pietro Pellegri. Quest'ultimo ha totalizzato solamente 60' minuti contro Atalanta, Venezia e Spezia. Entrambi i calciatori resteranno in maglia rossonera fino al termine della stagione, con lo scopo di essere chiamati nelle necessità e per far rifiatare la squadra. Franck Kessie, il futuro dell'ivoriano sembrerebbe lontano da Milanello. Massara sta facendo di tutto da mesi per strappare un accordo con il procuratore. Ma la fumata bianca è ancora troppo lontana. E le speranze di continuare e vedere Kessie in maglia rossonera ogni giorno diminuiscono. Il calciatore ha pretese eccessive che la società non intende assecondare.

Il Milan potrebbe lasciar partire il centrocampista anche nella sessione di mercato invernale solo in caso di una buona offerta. Più facile però sembrerebbe l'ipotesi che il numero 79 possa rimanere fino al termine della stagione, per dare il suo contributo alla squadra. Come successo nelle scorse stagioni con Donnarumma e Calhanoglu. Il Milan intanto studia anche i colpi in entrata, per rinforzare una rosa che vorrà lottare fino alla fine per lo scudetto.