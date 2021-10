I prossimi appuntamenti a San Siro: Porto e Torino,, tutte le info disponibili

È aperta la vendita dei biglietti per le partite contro i granata e i lusitani: i dettagli proposti dal sito ufficiale del Milan.

Tra Milan e Torino i precedenti sono 191, con 73 vittorie rossonere, 52 granata e 66 pareggi. L'ultima sfida a San Siro in Serie A risale allo scorso 9 gennaio quando Leão e Kessie avevano regalato i tre punti alla squadra di Mister Pioli. I biglietti per Milan-Torino , in programma martedì 26 ottobre alle 20.45, sono disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e verranno venduti in tre finestre di vendita separate:

Il costo dei biglietti per Milan-Torino parte dai 10€ per il terzo anello rosso centrale. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 12€ in alcuni settori dedicati e solo se accompagnati da un adulto che compra a prezzo pieno nello stesso settore. Biglietti a tariffa speciale in alcuni settori dedicati anche per gli Over 65. Inoltre, per Milan-Torino sarà attivo il cambio nominativo.