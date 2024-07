Ponciroli: “Troppo pochi i giocatori italiani in A, faccio una provocazione…”

Ancora le sue parole

“Faccio una provocazione, sentire che Camarda giocherà in Serie C mi innervosisce. Io volevo vederlo in prima squadra o magari in prestito in Serie A, ma non a guardare gli altri alla panchina. Noi invece siamo contenti perché giocherà in Serie C. No, non va bene. Per me Camarda deve già giocare in Serie A”.