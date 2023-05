Polverosi: “Se si pensi al monte ingaggi di City e West Ham rispetto a…”

Il noto giornalista Alberto Polverosi ha parlato delle italiane in lizza ancora in Europa. Sentite le sue parole e non solo...

Purtroppo il Milan non fa più parte delle squadre ancora il lizza in Europa. Tuttavia il noto giornalista Alberto Polverosi ha parlato di questo tema dicendo: "Trent’anni dopo siamo di nuovo in tre e se si pensa alla differenza del valore dell’organico e del monte ingaggi in due casi su tre c’è da sentirsi male”.