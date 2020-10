Pogba: “Camavinga mi somiglia, può diventare un campione”

MILANO – Il centrocampista Paul Pogba, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del suo connazionale Paul Camavinga, classe 2002 che ieri ha segnato all’esordio in Nazionale Maggiore e che nei mesi scorsi è stato seguito anche dal Milan in chiave mercato: “È un piacere vederlo indossare la maglia della Francia. Sono davvero felice per lui, gli auguro il meglio. Ha tutto per diventare un grandissimo campione, il futuro è nelle sue mani. Somiglia un po’ a me, non è una persona timida e ha molta fiducia nelle sue qualità. È un bravo ragazzo, mi piace moltissimo”.