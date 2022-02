Pobega operato per frattura del setto nasale. Pronto per il derby?

Durante il match perso contro il Venezia di Zanetti, il Torino ha perso per infortunio Tommaso Pobega. Il centrocampista indosserà una maschera protettiva

In estate, verso la fine del calciomercato, il Milan ha ceduto in prestito Tommaso Pobega al Torino.

Il Club augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva.

Una decisione arrivata solo dopo la sicurezza di Paolo Maldini e Frederic Massara di aver chiuso per Bakayoko. Il ragazzo, di ritorno dal doppio prestito al Pordenone e allo Spezia, aveva convinto quasi tutti a Milanello, ma l'insistenza di Ivan Juric (che voleva il diritto di riscatto) e del Torino hanno convinto la dirigenza rossonera a cedere il ragazzo. I granata sono riusciti a convincere il club rossonero grazie alla promessa di far giocare e far crescere Pobega.