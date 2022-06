Pobega scalpita per il ritorno al Milan: pronto il rinnovo e un posto in rosa

La prossima stagione sarà la prima in Serie A con la maglia rossonera per Pobega, pronto anche un rinnovo di contratto per il classe 1999.

Redazione Il Milanista

Il Milan è pronto a riabbracciare Tommaso Pobega dalla prossima stagione. Il centrocampista classe '99 è pronto a fare ritorno alla base, stavolta in pianta stabile. Dopo tante esperienze in prestito la prossima stagione coronerà il sogno di giocare con la maglia rossonera. Salvo clamorosi colpi di scena, Pobega farà parte del Milan 2022-23 e il nativo di Trieste scalpita per la sua nuova avventura. L'ultima stagione al Torino è stata ottima, il calciatore è cresciuto tantissimo con Juric che lo ha portato a fare il salto di qualità nelle vesti di un moderno centrocampista box to box.

I granata avrebbero fatto di tutto per provare a trattenerlo a Torino. Come riporta l'edizione odierna di tuttosport, Cairo avrebbe più volte provato ad intavolare una trattativa con Maldini e Massara che invece hanno tutte le intenzioni di voler dare al giovane azzurro un posto nella rosa del Milan che verrà. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane il Toro avrebbe fatto dei tentativi sia per un trasferimento definitivo ma si sarebbero accontentati anche di un prolungamento in prestito per un'altra stagione. Come detto, però, Pobega farà ritorno a Milano. La buona stagione nella città della Mole ha permesso al centrocampista di entrare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, che lo ha fatto esordire negli ultimi minuti nella sfida contro la Germania.

Il suo destino è già scritto e sarà rossonero. Al momento Pobega percepisce meno di 500.000 euro fino al 2025 e il club di Via Aldo Rossi sta già preparando il rinnovo del suo contratto con un adeguamento economico. Tatticamente è un giocatore che può fare molto comodo a Stefano Pioli che può schierarlo tra i due mediani nel 4-2-3-1 o anche eventualmente da trequartista, visti i suoi ottimi tempi d'inserimento. Fondamentale per i rossoneri ripartire da un giovane cresciuto in casa, anche per i parametri imposti dalle liste della Serie A.