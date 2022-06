Quale futuro per Tommaso Pobega? Il Milan ci vuole puntare

Il futuro di Tommaso Pobega sembra essere a Milanello. Il forte centrocampista italiano rientra da un prestito

Il Milan ha dimostrato di puntare forte sui giovani. Stefano Pioli non ha paura di lanciare i ragazzi se dimostrano di avere delle qualità. In questi anni a Milanello sono sbocciati diversi giovani dalle belle speranze. Italiani e non. Il prossimo giocatore a fare questo passo potrebbe essere proprio Tommaso Pobega.

L'ultimo anno a Torino è stato importante per la sua crescita

Il mediano classe 1999 ha vissuto una stagione da protagonista alla corte di Ivan Juric in granata. Già la stagione prima a La Spezia aveva dimostrato di essere un giocatore con qualcosa in più rispetto ai propri compagni. Lo step successivo è avvenuto appunto nella stagione appena conclusa. Quella che ha visto la squadra di Urbano Cairo chiudere il campionato al decimo posto in campionato.

Ora per Pobega si attende la consacrazione definitiva

Tommaso Pobega è uno di quei calciatori che è lì lì per compiere il salto definitivo. Dopo due ottime ultimi stagioni con squadre di media classifica sarà ora Stefano Pioli a dover cercare di lanciarlo in rossonero e permettergli di diventare un grande giocatore. Anche la Nazionale avrebbe bisogno di un giocatore così. Tommaso Pobega ha sempre dimostrato di esaltarsi quando ha i riflettori puntati addosso. Con la Nazionale Under 21 si è sempre preso la squadra sulle spalle ha suon di gol e belle prestazioni. Ora è il turno del Milan e poi della Nazionale maggiore.

I numeri di Tommaso Pobega nell'ultima stagione

Tommaso Pobega nella stagione appena conlcusa ha giocato 33 partite segnando 4 gol e facendo 3 assist. Un bel bottino per un giocatore alla prima stagione con una determinata maglia. Adesso il meritato riposo e poi a Milanello lo aspetteranno i Campioni d'Italia. <<<Per quanto riguarda il mercato cambiano gli obiettivi: Maldini e Massara virano decisi su altri nomi dopo gli ultimi avvenimenti!>>>

