Play-off in Serie A? Barbano: “Lo spettacolo ne gioverebbe”

Il giornalista Alessandro Barbano ha parlato al Corriere dello Sport della possibilità di introdurre i play-off in Serie A

In esclusiva al Corriere dello Sport il noto giornalista Alessandro Barbano ha parlato della possibilità di introdurre i play-off in Serie A. "In Italia si teme che giocarsi lo scudetto con una 'final eight' mortifichi il valore sportivo a danno delle squadre più forti. In Germania sono le squadre più forti a capire che vincere facile non conviene più a nessuno, e meno di tutti al calcio. Il numero di gare non varierebbe di molto rispetto alla formula attuale, ma il titolo sarebbe contendibile fino all’ultimo minuto, con un enorme vantaggio per l’attrattività dello spettacolo sportivo e per i suoi ritorni commerciali. Rinunciare a discutere di una riforma ormai indifferibile equivarrebbe a "mettere la testa sotto la sabbia"”. Queste le parole del giornalista Alessandro Barbano sulla possibilità di introdurre i play-off in Serie A in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport.