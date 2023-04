Pistocchi: “D’accordo con Pioli, il pestone su Rebic era rigore”

Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato degli episodi chiave di Bologna vs Milan e ha detto: "Pioli dice che gli episodi sono decisivi? Vero: il pestone di Soumaoro su Rebic è sicuramente calcio di rigore, ma la colpa è del var, il solito Di Bello . Non altrettanto il mani di Lucumi: pallone inaspettato che arriva da distanza ravvicinata su di un giocatore in movimento". Questo il suo pensiero.

Massimo Ambrosini è andato invece oltre agli episodi

Ai microfoni di Dazn l'ex centrocampista rossonero e ora opinionista Massimo Ambrosini ha parlato di Bologna vs Milan di ieri e ha detto: "I punti sono importanti ora: perderli o non conquistarli fa la differenza. Per tutto il primo tempo il Milan ha risposto dal punto di vista della forza e della volontà, meritando il pareggio. Nel secondo tempo il Milan è calato fisicamente anche per la salita del Bologna. Al di là degli episodi da rigore, il Milan ha creato i presupposti per vincerla. Quando l'allenatore sceglie questo turnover la scelta è complicata...". Queste le parole di Massimo Ambrosini a Dazn nella giornata di ieri su Bologna vs Milan. <<<Notizia bomba di mercato per il Milan: circola un nome nuovissimo!>>>