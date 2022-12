Inzaghi: “Allenatore? Aver deluso i tifosi fa male, per me Milan è vita”

Sull’esperienza da allenatore rossonero: “Quell’anno è stato fondamentale per capire che potevo fare questo mestiere. Al di là che col Milan fino a gennaio eravamo anche nei primi 3 posti. Giocavamo un calcio che non è da Milan, ma non avevamo la squadra… Infatti negli anni, anche con qualche acquisto, si è fatta molta fatica. In un anno intero nessun giocatore mi ha mai mancato di rispetto. Per come è andata e per aver deluso i tifosi ci sono stato male, anche perché per me il Milan è la vita. Io ci ho provato, ma da lì ho capito che questo lavoro mi piaceva e mi divertivo. Ripartire dalla C poi va bene, la categoria a me interessa poco”.