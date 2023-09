Pioli: “La squadra è pronta per la gara. Tonali mi farà effetto”

Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Newcastle, nel match valevole per la 1a giornata della...

Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà a San Siro il Newcastle, nel match valevole per la 1a giornata della fase a gironi di Champions League. Sandro Tonali riabbraccerà i propri compagni e la sua ex tifoseria, dopo aver abbracciato un nuovo progetto tecnico. Sarà una gara importante per i meneghini, che vorranno rifarsi dall'ultima gara di Serie A contro i nerazzurri, terminata con il risultato di 5-1.