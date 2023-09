LIVE | CONFERENZA STAMPA PIOLI: le parole del tecnico rossonero

Oggi alle ore 14:00 Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa l'attesissimo derby della Madonnina, in programma domani pomeriggio

Oggi alle ore 14:00 Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa l'attesissimo derby della Madonnina, in programma domani pomeriggio alle ore 18:00. Segui su ilMilanista la live testuale, per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del mondo rossonero.

Di seguito le parole di Pioli:

TESTA RIVOLTA A DOMANI: "Deve essere così. Siamo ad inizio campionato, abbiamo iniziato bene come i nostri avversari e vogliamo continuare".

UN ALTRO MILAN?: "Ero curioso prima della 1a giornata del campionato, venivamo d atanti cmabiamenti, ora non sono curioso ma sono convinto di come la squadra vuole affrontare la gara. Abbiamo preparato tutto nei minimi aprticolari, ma le partite vanno giocate. Sono convinto che la squadra potrà mettere in campo le proprie qualità".

IMPORTANZA GIROUD, NUOVO IBRA?: "Di Zlatan ce n'è uno. E' la squadra che è cresciuta ed ha lavorato in un certo modo, ed è chiaro che ci sono importanti a livello di personalità come Olivier. I giocatori giovani sono diventati maturi e domani sarà un bel derby da affrontare con fiducia e concentrazione".

GAP DERBY: "Non mi interessa degli ultimi derby, ma ci interessa ciò che avverrà domani. Mi interessa che la squadra possa trovare soluzioni per fare il nostro gioco e metterli in difficoltà".

SU KJAER: "E' pronto per giocare, è un gran giocatore"

INTER STRARIPANTE: "Bisogna essere sempre preoccupati, l'avversario di domani è forte e lo scorso anno ha tenuto testa al City. Noi andiamo in campo per fare meglio di loro".

MILAN DIVERSO: "Dobbiamo sempre ragionare che la prossima partita è un'occasione da sfruttare e voglio che i miei giocatori pensino di poter vincere la partita. Domani il treno passa dalla stazione ma ce ne saranno altre, dovremo starci bene per arrivare alla fine con i risultati ottimi, siamo solo all'inizio. Da domani usciremo dal campo ancora più forti e migliori".

PUNTO DI FORZA MILAN E INTER: "Te lo dico domani dopo la partita. Sarò lo sviluppo della partita che decideranno l'andamento della gara e se saremo migliori o peggiori di loro".

COSA VORRESTI VEDERE?: "Voglio vedere i ragazzi giocare per quello che sanno fare e sono sicuro che lo faremo. Sono sicuro che affronteremo la gara con l'approccio giusto per fare bene".

ACQUISTARE UN GIOCATORE PER FAR MALE AGLI AVVERSARI?: "Abbiamo acquistato tanti giocatori per far crescere la nostra squadra, che sia il Verona, Newcastle, Genoa per cercare di essere i migliori possibili".

SU LEAO: "Rafa è cresciuto tantissimo e sta diventando determinante e dominante e dovrà provare a farlo anche domani".

SU CALDARA: "Caldara ha un problema alla caviglia e non è a disposizione e credo non lo sarà per diverso tempo".

INFORTUNI: "Anno per anno cerchiamo di migliorare le situazioni, intervenendo sulla preparazione individuale. Oggi inizia una nuova stagione, ora saranno 7 partite in 21 giorni. Devo essere bravo a capire chi far giocare".

CHI SENTE DI PIU' IL DERBY?: "Ho visto molta attenzione soprattutto dai nuovi, che forse non conoscono fino in fondo cosa troveranno e mi piace come stanno vivendo questo prepartita. Sono giocatori che hanno vissuto già match del genere avendo giocato in campionati e squadre importanti".

SULLO SCORE DEI QUATTRO DERBY PRECEDENTI: "Nessuno dei miei giocatori non sta pensando a quello dello scorso anno ma sta pensando solamente a far bene domani. Sappiamo cosa vogliamo fare, li affrontiamo con la giusta convinzione e spensieratezza".

