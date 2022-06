Pioli sul calendario: “Dipenderà tutto da noi. Il nostro obiettivo è crescere”

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha sorteggiato il calendario della prossima stagione . Mister Pioli ha commentato così ad acmilan.com il calendario, reso noto questa mattina, della prossima Serie A 2022/23. Il Milan campion d'Italia dovrà difendere il titolo: "Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni. Non è importante chi affronteremo, farà la differenza il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco, dopo una stagione esaltante per la vittoria dello Scudetto e per l'amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L'obiettivo è crescere. Non vediamo l'ora di ricominciare!".