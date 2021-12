Pioli: “Scudetto? Facciamo bene a crederci. Ibra? Il suo arrivo ci ha migliorato”

Durante la presentazione del nuovo di libro di Zlatan Ibrahimovic è intervenuto Stefano Pioli. Ecco le sue parole

Quanto è importante avere Ibra in squadra: “Ho avuto la fortuna di trovare uno Zlatan molto maturo, molto attento, sensibile e rispettoso del gruppo. Sa sempre come dire le cose, anche con un tono molto acceso. Ma tutti noi sappiamo che lo fa puntando alla crescita della squadra. Quando si parte da questa base tutto viene accolto bene. Sui compagni a volte fa più presa quello che dice un giocatore piuttosto che quello che dice il mister”.

Sulla possibilità di vincere lo scudetto : “I miei giocatori fanno bene a crederci, dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Abbiamo un po’ rallentato ultimamente, ma abbiamo le qualità per lottare fino alla fine. Dobbiamo ritrovarle”.

Come vede il futuro di Ibrahimovic: “È una persona intelligentissima, fa bene ogni cosa in cui si mette. Pensiamo anche a Sanremo! A proposito, sono rimasto un po’ male che non mi avete invitato, sono un buon cantante (ride, ndr). Quando smetterà di giocare sicuramente troverà la sua strada, quella giusta, con la sua capacità di essere sempre al posto giusto”.