Milan, Pioli recupera Tonali: le ultime sulla formazione rossonera

Dopo il grande successo di sabato scorso, ora il Milan deve pensare alla prossima sfida di campionato. Domenica sera infatti i rossoneri saranno impegnati al Gewiss Stadium, dove affronteranno la pericolosa formazione di Gasperini. I Campioni d’Italia sono intenzionati a far bene e ad uscire dal campo con i tre punti. In questi giorni i diavoli si stanno allenando duramente a Milanello per farsi trovare pronti e per sperare in una maglia da titolare. Questa mattina i meneghini hanno svolto prima attivazione muscolare in palestra, per poi scendere in campo. Qui sono stati svolti alcuni esercizi basati sulla rapidità e poi la squadra si è divisa in due gruppi per fare esercizi sul possesso. L’allenamento si è concluso con una parte dedicata alla tattica. La ripresa è prevista per domani mattina.