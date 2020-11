MILANO – Ormai ci siamo, sta per tornare l’Europa League e sta per tornare il Milan. Dopo le due vittorie nelle prime due uscite del girone, i rossoneri sono chiamati domani nella decisiva sfida contro il Lille. Alle ore 14 parleranno Pioli e Kjaer in conferenza stampa, mentre alle 17 si terrà la seduta di rifinitura per la formazione rossonera.