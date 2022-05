Pioli nella storia, secondo solo a Capello in una speciale classifica

Il tecnico rossonero è già entrato nella storia del Milan. In questa speciale classifica è secondo solo a Fabio Capello.

La prossima giornata di campionato potrebbe essere decisiva. Ai rossoneri serviranno 4 punti nelle ultime due partite prima dei titoli di coda per conquistare il tricolore. Se i nerazzurri dovessero incappare in un passo falso, il Milan, in caso di vittoria, potrebbe festeggiare lo scudetto in anticipo. A prescindere da come finirà, il Diavolo ha dimostrato di avere cuore, voglia e spirito di squadra. L'alchimia del gruppo è una delle chiavi di questa stagione - e di queste stagioni - ed il merito non può che essere di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è riuscito a far rendere al meglio un gruppo giovane ma molto affiatato. Lo sviluppo dei suoi talenti è la chiara fotografia del lavoro sul campo durante la settimana; la gara di Tonali e Leao a Verona è solo l'ultima testimonianza.