Pioli lancia il Milan verso lo Scudetto: “Sì, ma serve sforzo enorme…”

"Necessario un enorme sforzo per lo scudetto", titola il Corriere dello Sport riprendendo le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria contro il Venezia. Il tecnico non si nasconde , osserva il quotidiano romano, che poi riporta altre dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Milan al fischio finale del match: "Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara al meglio per il successo". Questo Pioli insomma nel post-partita contro il Venezia.

SULLA PARTITA DI IERI - "Non dobbiamo essere frenetici, sbloccare la partita è stato molto importante per sfruttare le nostre ripartenze. E' mancata un po' di qualità, ma l'intensità e la dimostrazione sono state quelle giuste. Mi aspetto tanto dai miei giocatori, sapevo che il lavoro dell'anno scorso avrebbe dato i suoi segni anche in questa stagione: ho ragazzi di qualità che è normale che siano arrivati a questi livelli, vedi Diaz e Tonali. Rispetto alla scorsa stagione siamo più forti perché abbiamo il pubblico accanto, siamo cresciuti e abbiamo un supporto in più che prima non avevamo. Ibrahimovic e Giroud? Stanno meglio, spero di averli presto a disposizione già per sabato, ma non è ancora sicuro".