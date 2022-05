Pioli nel segno della Mamba Mentality: Kobe Bryant ispira i rossoneri

Al termine della gara con l'Atalanta, Pioli rivela di aver fatto guardare ai suoi calciatori un'intervista del compianto campione NBA.

L'intervista mostrata da Pioli ai suoi ragazzi riprende le parole rilasciate da Bryant al termine di gara 2 delle NBA Finals 2009. I Los Angeles Lakers avevano vinto e si erano portati in vantaggio per 2-0 nella serie contro gli Orlando Magic. In conferenza stampa alla domanda "Siamo ancora in attesa di un tuo sorriso, siete sopra 2-0, non sei felice?", Kobe risponde così: "Cosa c'è da essere felici? Il lavoro non è finito. É finito? Non penso proprio". La serie poi finì 4-1 e i Lakers alzarono al cielo il titolo.