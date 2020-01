Pioli: “Kjear? Non sono sorpreso delle sue prestazioni…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli ha parlato della vittoria contro il Torino. Questa la sua opinione su Kjaer: “Prendere giocatori che già conoscono il campionato e la lingua in questo senso aiuta. Queste sono caratteristiche che Simon ha e in questo senso non sono sorpreso delle sue prestazioni. E’ un giocatore affidabile, è il capitano della nazionale danese e di grande esperienza e che si è integrato veramente bene. Sta giocando tanto, ora deve recuperare un po’ di energie.