Pioli: “In attacco ci sta mancando un po’ di lucidità. Se non vinciamo…”

Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche tra il suo Milan e il Torino di Ivan Juric

Che mood hai dopo questa partita? - "Il nostro umore è quello adatto ad un risultato non completamente positivo. La squadra ha avuto un buono spirito contro una squadra molto fisica. Abbiamo cercato di non dare punti di riferimento, in avanti ci sta mancando un po' di lucidità".

Hai preso il massimo da questa squadra? - "Stiamo andando forte da parecchio tempo, abbiamo le risorse necessarie per fare bene. Ogni settimana cambia la favorita. È un campionato molto equilibrato, i valori sono molto simili. vogliamo rimanere lì fino alla fine. Non siamo completamente soddisfatti di questo pareggio, ci porterà a trovare ancora più soluzioni".

Perché questa squadra non segna? Hai pensato a Nasti o Lazetic? - "I nostri tifosi sono eccezionali, ci danno un'energia eccezionale. Faccio giocare i migliori, se non vinciamo non è colpa dei giocatori ma mia".

Su Brahim Diaz - "C'è mancata un po' di lucidità... Non abbiamo fatto l'imbucata al momento giusto. Da un giocatore di qualità come Brahim è giusto aspettarsi giocate di qualità, oggi si è mosso bene".

Sul momento - "Molte valutazioni arrivino dal risultato finale. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per essere alla pari in tutte le situazioni ma ci è mancata qualità".

Sull'arbitraggio - "Sull'arbitraggio sarà l'ultima volta che ne parlerò. Non mi piace il fatto che l'arbitro abbia dato 5 minuti di recupero, quando il dovere dell'arbitro è di non far perdere il ritmo. Se il portiere avversario perde tempo è giusto ammonirlo".

Su Tomori e gli infortuni - "Ha avuto solo crampi per stanchezza, ha fatto 1500 scatti. Gli altri sono solo affaticamenti muscolari dell'ultimo minuto, della rifinitura di ieri, vediamo nei prossimi giorni".