MILANO – Durante la conferenza stampa, in vista del match contro il Bologna, Stefano Pioli ha elogiato Davide Calabria. Ecco cosa ha detto sul numero 2 rossonero: “Sta dando continuità alle buone prestazioni del finale della scorsa stagione, dal punto di vista mentale ha fatto un salto in avanti importante, sta bene in campo, è cresciuto e deve continuare così”.