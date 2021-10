Pioli a DAZN: “All’intervallo forse pensavamo di aver già vinto”

Dopo la vittoria del Milan al Renato Dall'Ara è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero Stefano Pioli

Ibra e Giroud insieme? “È un discorso che non porta bene. Da quando ne abbiamo iniziato a parlare non sono stati mai in condizione. Con gli equilibri giusti due giocatori intelligenti come loro possono coesistere. Oggi è stata una situazione particolare, dovevamo vincere. Ci ha anche condizionato, abbiamo buttato dei palloni dentro l’area senza pensare”.

Ti preoccupa la squadra dal punto di vista fisico? “A livello fisico la squadra sta bene, poi quando dopo l’Europa incontri una squadra che ha avuto una settimana per prepararsi è difficile. Noi abbiamo sbagliato una partita in cui non siamo stati all’altezza ed è stata martedì. Non siamo stati bene in campo con le distanze e il Porto ne ha approfittato. È vero che perdevamo 2-0 col Verona ma avevamo fatto tutto quello che dovevamo fare. È vero che stiamo subendo troppi gol. Non credo che la squadra sia stanca fisicamente, credo anzi che stia facendo un grande sforzo dal punto di vista mentale. Siamo rientrati pensando che fosse finita, poi rimetterla in piedi dopo il pareggio era difficile da squadra matura. Cresceremo ancora. Martedì avremo una partita con un avversario che sta molto bene, che gioca in modo intenso e ci potrà creare difficoltà. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che siamo una squadra di extraterrestri. Le partite vanno giocate e interpretate con convinzione”.