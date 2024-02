RIVIVI IL LIVE | Conf. stampa Pioli: “Rennes? Squadra verticale e veloce”

Domani sera alle ore 21:00 il Milan ospiterà a San Siro il Rennes, per il match di Europa League, valevole per l'andata dei playoff...

Stefania Palminteri Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 14:52)

Domani sera alle ore 21:00 il Milan ospiterà a San Siro il Rennes, per il match di Europa League, valevole per l'andata dei playoff. Oggi alle ore 14:30 Stefano Pioli e Matteo Gabbia presenteranno ai giornalisti la gara di domani sera, che varrà molto sulla stagione dei meneghini.

SUL RENNES: "Le partite a livello europee sono sempre difficili e perché abbiamo avuto tempo per studiarli. E' una squadra verticale e veloce, bisognerà affrontarli con attenzione e cura".

SULLA COMPETIZIONE: "Competizione importante, la Champions è sopra. Se parliamo di squadre che partecipano ci sono squadre importanti. Il fatto che il Milan non ha mai vinto questa competizione è un motivo in più, ma ora non dobbiamo guardare così avanti. La partita di domani sarà già importante".

COSA SERVE PER IL SOGNO EUROPEO?: "Di quella sera a Newcastle rimane la delusione di essere usciti dalla Champions, ma poi dopo non potevamo non avere un obiettivo. Abbiamo buttato le nostre energie in Europa League. Veniamo da quattro anni che prima eravamo debuttati (giocatori). Sappiamo che nelle competizioni europei devi stare al top in quella serata, ed è quello che vogliamo fare domani".

IMPORTANZA: "E' importantissimo passare. Vogliamo andare più avanti possibile, e passare il turno è il nostro obiettivo. Abbiamo preparato la gara con il modo giusto. Il paragone con una squadra italiana è troppo importante e un'idea ce l'abbiamo fatta. Ma solo affrontandoli sul campo potrà dirti il livello. E' una squadra molto forte, la Ligue 1 è un campionato veloce e con tecnica".

FAVORITE, VOI DOVE SIETE?: "Prima di dirtelo dobbiamo passare il turno. Le favorite Liverpool ed Atalanta".

DIAZ: "Lo sento, è un ragazzo con il quale ci siamo trovati tutti bene. Sta facendo benissimo e spero che non si sia fatto troppo male per l'infortunio di ieri".

MIGLIORI DEL RENNES: "Conosco tutti i giocatori del Rennes, è una squadra che gioca un buon calcio, ma non dirò i migliori".

COME MODIFICARE LA FASE DIFENSIVA: "Quello che ha detto Matteo che ci siamo confrontati su come affrontare ogni singola gara, a decidere a che altezza ecc.. Poi di partita in partita decidiamo come sviluppare".

CAMMINO DEL MILAN IN COPPA COME IL 2007: "Non è la mia valutazione. Dobbiamo tenere tutte e due le competizioni con grande cura. Possiamo fare ancora bene in campionato, ma non so dove arriveremo. Vogliamo fare tanti punti ed andare avanti anche in Europa. Sarà stimolante, per ogni singola partita schiererà la migliore, così come per domani. Che sarà la migliore per domani".

