Pioli: “Prestazione positiva. Martedì? Lo champagne è in frigo”

Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria contro la Salernitana di Stefano Colantuono

Punto infortuni in vista del Liverpool? - "Mi dispiace per Pellegri, era la sua occasione e la sua partita. Leao ha preso la botta, si stava indurendo un po' il muscolo e non era il caso di rischiare. Credo che salirà velocemente l'emozione nel preparare la prossima partita e il Liverpool è l'avversario più prestigioso che potremmo incontrare; abbiamo voluto questa occasione. La prestazione di martedì sera dipende da noi, al di là delle qualità dell'avversario".

Serviranno un attaccante o un difensore a gennaio? - "Non è questo il momento di pensare al mercato. Dobbiamo restare concentrati sulle prossime partite. So di avere alle spalle dirigenti molto attenti e preparati: se ci sarà la possibilità di migliorare, il club lo farà".

Stefano Pioli è sbocciato a Salerno e promise di stappare lo champagne in caso di ripescaggio. Lo farà anche martedì? - "Ho un ricordo bellissimo di Salerno: grande ambiente, grande passione, grande partecipazione. Sento ancora tanti giocatori. Lo champagne in frigo ce l'ho sempre: sono pronto a stapparlo".

L'idea di Krunic falso 9? - "Era preparata e pensata durante la partita. Anche Leao può fare la prima punta, ma stava facendo bene a sinistra. Ero indeciso tra Krunic e Messias; Rade ha fatto 4-5 inserimenti senza palla non serviti. L'importante per i giocatori è trovare gli spazi utili; anche con Ibra giochiamo senza centravanti, ma a me piace così: meglio svuotare per poi riempire con tanti giocatori".