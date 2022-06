Pioli, cittadino onorario di Noceto: “Orgoglioso, sullo Scudetto…”

SQUADRA -"La squadra ha saputo tener duro nei momenti difficili e ha raccolto una grande soddisfazione. Per noi questo deve essere un punto di partenza. Sappiamo di aver fatto qualcosa di importante soprattutto per una tifoseria che non vedeva la propria squadra vincere lo scudetto da troppo tempo. I miei ragazzi hanno un entusiasmo e una passione per il calcio a cui voi bambini dovete cercare di avvicinarvi. Questo fa sì, come ha detto il sindaco, che non è solo un gruppo ma una squadra, che sa accettare i difetti dei proprio compagni e sa esaltare i pregi dei propri compagni. Questo ci ha permesso tutti insieme di arrivare alla fine con un grande risultato. Vi auguro di divertirvi e di giocare tanto. Cercate sempre di credere nelle vostre qualità, di essere tenaci ed essere forti. Lo sport è simile alla vita e le difficoltà sono quotidiane. Solo credendo in se stessi si possono superare"